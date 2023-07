Lago d’Iseo | speleologa ferita in fondo alla grotta | la lenta risalita in barella VIDEO

Leggi su velvetmag

(Di martedì 4 luglio 2023) Si lavora senza sosta per salvare Ottavia Piana, ladi 31 anni di Adro (Brescia) rimasta bloccata da domenica 2 luglio a 150 metri di profondità nellaBueno Fonteno. Si è rotta una gamba e non è più in grado di muoversi. Lasi trova nel comune di Fonteno, sul lato bergamasco del. Nel primo pomeriggio di martedì 4 luglio tecnici e operatori dovrebbero riuscire a completare l’intervento di soccorso, scrive il Giornale di Brescia. La previsione arriva dalle persone impegnate sul posto. Le operazioni di salvataggio sono complicate. A coordinarle è il Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico). Laè stata raggiunta e si trova legata su unache i soccorritori stanno piano piano facendo risalire attraverso i ...