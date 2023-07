L’aggressione contro la giornalista russa Elena Milashina

... dopo che un palestinese si è scagliatoi pedoni con un camioncino, per poi scendere dal mezzo e proseguirea coltellate. Stando a quanto riferisce il canale israeliano 'I 24 ...... ancora una volta per raccontare nella Repubblica del Caucaso dal tribunale Akhmat'udienza conclusiva del processo a carico di Zarema Musaeva, accusata in ritorsione'attività politica dei ......processo a carico di Zarema Musaeva accusata in ritorsione...a carico di Zarema Musaeva accusata in ritorsione'... è stata giudicata colpevole dia pubblico ufficiale e frode.

Nuova aggressione contro la giornalista russa Elena Milashina Amnesty International