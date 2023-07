La Zanzara | Sgarbi | “Mi scuso col sottosegretario | cioè me stesso | ma non mi dimetto” E attacca Amadeus | Bonelli | Gasparri e Calenda

(Di martedì 4 luglio 2023) “Micon memicolche era lì fuori luogo. Io sono stato lì semplicemente come amico e sostenitore di Morgan, ma mai come. Io però non mi, né sono incazzato. Anzi, mi sono molto divertito nel vedere questo mondo di folli scandalizzati“. Così a La(Radio24) Vittorio, critico d’arte ealla Cultura, torna sulle polemiche relative al caso Maxxi, riguardo al quale spiega che è stata volontà precisa del direttore Alessandro Giuli quella di imbastire l’evento come un colloquio “tra 4 amici al bar”. E aggiunge: “Morgan mi ha chiesto quante donne avessi avuto e io avrei potuto rispondere: ‘Sono’. Non ...

ALESSANDRO GIULI - VITTORIO- MORGAN - MAXXI 1. VITTORIOA LASU RADIO 24: 'MI SCUSO CON IL SOTTOSEGRETARIO,, CHE LÌ NON ERA IN RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO MA SOLO COME AMICO DI MORGAN' Da 'La...Il caso Maxxi con il turpiloquio di Vittorioè di stretta attualità e non può non parlarne su Radio 24 anche ladi Giuseppe Cruciani e David Parenzo . Proprio, un amico dei due, è intervenuto in radio per sfogarsi per l'ennesima volta e ne ha per tutti: 'Io non volevo andare lì, avevo discusso ...E il cantante ribatte Amadeus, attacco ae Morgan 'Sfortunatamente gli idioti vogliono parlare sempre' Lo sfogo dia LaPoi torna serio: ' Nel 2013 per tre mesi il Maxxi ha ...

L'artista e sottosegretario si difende dalle critiche riguardanti il suo intervento al MAXXI, parlando della sua amicizia con Morgan e sollevando questioni sulla gestione della TV di Stato.Vittorio Sgarbi torna a parlare del caso scoppiato intorno al suo intervento alla serata di apertura di Estate al MAXXI il 21 giugno scorso, e lo fa alla trasmissione La Zanzara ...