(Di martedì 4 luglio 2023) di Mario Agostinelli e Luigi Mosca Abbiamo tutti sentito dire e ripetere che il Trattato di Non-(Tnp) ha avuto un grande successo poiché tutti i paesi l’hanno firmato, eccettuati l’India, il Pakistan e Israele, oltre alla Corea del Nord che è uscita dal Tnp nel 2003. Questo trattato precisa che (articolo VI) “ciascunaParti del trattato si impegna a portare avanti, in buona fede, dei negoziati sumisure efficaci relative alla cessazione della corsa agli armamentia una data ravvicinata e al disarmo nucleare”. I paesi non detentorihanno quindi interpretato questo trattato come un processo di eliminazione. Ora, al di là dell’“entusiasmo” ...

Questo fenomeno sta completamente rivoluzionando il mondo del lavoro, offrendo una... Certo, la possibilità di lavorare ovunque può sembrare unae propria avventura, un'esperienza ...Parigi cerca di trovare unaper arginare e porre fine a una rabbia che ha assunto, in alcuni casi, i caratteri di unae propria rivolta . Ma la sfida del governo transalpino non è ...Insomma è unae propria Babele. Dando per scontata la buona fede di tutti coloro che se ne ... anche stavolta, invece di discutere a mente sgombra per trovare unarazionale, si ricasca ...

La vera soluzione al problema delle armi nucleari non è la non-proliferazione ma la loro abolizione Il Fatto Quotidiano

È un vero percorso di recruiting, che punta a far acquisire agli allievi competenze tecniche e soft skills per un inserimento di successo. Ma la vera novità è che in questo caso il giovane viene ...Secondo gli ultimi studi, è possibile risalire al Dna da un’impronta impressa sulla spiaggia e persino dall’aria respirata in una stanza. Può essere molto utile per incastrare i delinquenti, ma come s ...