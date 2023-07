La Tregua | la storia vera che ha ispirato il film

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 4 luglio 2023) IlLadi Francesco Rosi è basato sull’omonimo libro di memorie di Primo Levi, a sua volta basato sulladello scrittore, più precisamente, sul suo ritorno in Italia nel 1945 dopo la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz da parte dell’Armata Rossa durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo è stato l’ultimodi Rosi prima della sua morte nel 2015. Pur essendo stato liberato il 27 gennaio 1945, Primo Levi raggiunse Torino solo il 19 ottobre dello stesso anno. Dopo aver trascorso un periodo in un campo sovietico per ex detenuti dei campi di concentramento, intraprese un faticoso viaggio di ritorno in compagnia di ex prigionieri di guerra italiani dell’Esercito italiano in Russia. Il lungo viaggio ferroviario verso Torino lo portò a percorrere un itinerario tortuoso ...