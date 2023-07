La tennista toscana ha perso il match contro la spagnola Sara Sorribes Tormo Grande attesa per il campione romano che oggi sfiderà Lorenzo Sonego

(Di martedì 4 luglio 2023) Dolori e speranze. Il torneo di Wimbledon entra nel vivo e regala ai tifosi italiani del tennis le prime emozioni. Da una parte l’amarezza per la sconfitta di Martina Trevisan che esce al primo turno, dall’altra il ritorno sulla scena di Matteo Berrettini pronto a sfidare. Matteo Berrettini perde la finale di Wimbledon, ma è nella storia del tennis italiano X ...

Laè alla terza presenza nel main draw dove non ha ancora vinto un match. La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana in questo 2023 ha disputato due tornei sui prati, a Birmingham, ...... nel gioco d'apertura) erano arrivate proprio per lanostrana. Poi, però, una volta subito ...a suon di slice tipicamente da erba la spagnola è indubbiamente avvantaggiata rispetto alla...... che a 27 anni ha già annunciato il ritiro: dopo questo Slam laestone appenderà la ... Lain realtà ha preso confidenza con l'erba già 's - Hertogenbosch e a Gaiba, approdando ai quarti ...

Trevisan ancora una volta k.o. al primo turno. Avanti la Swiatek La Gazzetta dello Sport

Sono 6 le azzurre che debuttano nel day 2 di Wimbledon, terzo Slam stagionale di scena sui prati dell’All England Club di Londra e che ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...