La supercar Alfa Romeo sarà presentata il 30 agosto

(Di martedì 4 luglio 2023) Ufficiale, . Il Biscione non ha comunicato il nome della esclusiva serie limitata , né, a dire il vero, nemmeno la tipologia dell'automobile, ma l'...

Ufficiale, laRomeo sarà presentata il 30 agosto . Il Biscione non ha comunicato il nome della esclusiva serie limitata , né, a dire il vero, nemmeno la tipologia dell'automobile, ma l'indizio è più ...... l'immagine che vedete qui dovrebbe essere il primo piccolo, piccolissimo, indizio visivo sulle forme della nuovadell'Romeo , di cui si parla ormai da più di un anno come dell'erede ...Romeo 6C: il numero 6 e la lettera C sembrano unirsi a formare il nome dellaIL CAPO DIROMEO DICE CHE L'amministratore delegato diRomeo Jean - Philippe Imparato ha svelato ...

La nuova supercar di Alfa Romeo sarà svelata il 30 agosto Motor1 Italia

Alfa Romeo, tramite il CEO Jean-Philippe Imparato, ha annunciato la data della presentazione della nuova supercar del marchio.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...