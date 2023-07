La strategia del centrodestra in Ue per far fuori Meloni e Salvini

(Di martedì 4 luglio 2023) Mentre in Italia è partita la guerra, interna alla maggioranza, sulle alleanze di Lega e Fratelli d’Italia in vista delle prossime elezioni europee, a Bruxelles ci si muove in tutt’altra direzione. Ladei Popolari in Ue ha un chiaro obiettivo: farda ogni futura alleanza di governo i partiti di Matteoe Marine Le Pen. Nessuna virata a destra, quindi. E per evitarla si punta, secondo quanto riporta la Repubblica, sulla candidatura di Ursula von per Leyen alla presidenza della Commissione. Una conferma per l’attuale presidente che taglierebbe probabilmentei partiti di destra, come Lega, Le Pen e Afd. I Popolari in Ue cercano di far, Le Pen eL’idea nasce proprio dalle proposte della Lega che non piacciono al Ppe. ...

Il 17enne che ha ucciso Michelle Causo aveva architettato unaper liberarsicorpo della vittima . Dopo aver accoltellato la coetanea 20 volte, l'aspirante trapper avrebbe voluto far sparire ogni prova scaricando il corpo della ragazza giù per un ......le voci su Endesa cometutto infondate. Enel non ha alcuna intenzione di vendere le sue quote in Endesa, ne' ora ne' in futuro, in quanto la societa' e' un asset fondamentale per la sua,...Con l'ormai classica e un po' noiosadello stillicidio di anticipazioni, Nothing Phone 2 è ormai quasi pronto a debuttare in ...modello che sarà ufficializzato il prossimo 11 luglio e...

Smart working e settimana corta, ecco il piano energia: la strategia del governo per tagliare le emissioni ilmessaggero.it

Europa e Giappone hanno annunciato un'importante collaborazione nel settore dei semiconduttori: con la firma del Memorandum of Understanding monitoreranno la catena di approvvigionamento dei chip e co ...L’obiettivo della partnership è quello di rispondere all’esigenza del mercato alla luce del cambiamento in atto nella fruizione dei media e del maggiore consumo di contenuti che avviene sulle piattafo ...