La Schlein a Napoli ma non va in piazza | pesa lo scontro con De Luca

(Di martedì 4 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa grande manifestazione contro l’autonomia differenziata annunciata da Ellyper la metà di luglio asi restringe e diventa una iniziativa di partito come tante altre. “Il 14 e 15 luglio, nell’ambito dell’estate militante”, fa sapere in una nota il Partito Democratico, “ci ritroveremo a, a Foqus, nel cuore dei quartieri spagnoli, per difendere la sanità pubblica, la scuola, i servizi alle persone. Per ribadire la nostra netta contrarietà al ddl Calderoli sulla autonomia differenziata perchè senza il Mezzogiorno l’Italia non cresce. Lo faremo come sempre in maniera aperta, con tutte e tutti coloro che intendono partecipare e portare il proprio contributo, con i nostri amministratori locali, con il mondo dei saperi, del lavoro, dell’economia e della società civile. La due giorni sarà ...

...del campo largo in Molise - aveva ironizzato su una precedente citazione maoista di('la ... L'11 giugno, complice un impegno politico della segretaria dem a, i due si erano visti per un'...La segretaria ha convocato una manifestazione aper parlare di autonomia differenziata. Il dilemma è: invitare o no il presidente della ...fa un video per Sánchez: ora la Spagna resta .... "Qualcuno dovrà spiegare come e perché si sia verificato il sequestro del Pd in Campania, dove alle primarie il 70% ha detto di no al look della. E siccome è successo questo, il ...

"Il 14 e 15 luglio, nell'ambito dell'estate militante, ci ritroveremo a Napoli, a Foqus, nel cuore dei quartieri spagnoli, per difendere la sanità pubblica, la scuola, i servizi alle persone. (ANSA) ...«Nel 2021, in pieno Covid, in Campania non abbiamo aspettato il permesso di qualcuno per istituire la zona rossa quando avevamo l'esplosione del contagio, abbiamo chiuso e basta e ci ...