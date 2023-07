La Russia non sta perdendo solo la guerra | ma il ventunesimo secolo

Leggi su linkiesta

(Di martedì 4 luglio 2023) Pubblichiamo l’intervento di Fareed Zakaria, andato in onda sulla CNN Nel suo importante libro “The third wave” (“La terza ondata”), Samuel Huntington ha sottolineato come la divisione all’interno dell’élite al potere sia un segno chiave di debolezza nei regimi autoritari. Quando membri importanti dell’establishment rompono con il sistema, spesso ciò scatena una più ampia gamma di cambiamenti. Al contrario, quando non si assiste a tali disfunzioni, significa che l’autocrate probabilmente riuscirà a sopravvivere. Il dittatore siriano Bashar al-Assad rappresenta un esempio di questo principio. Come potremmo dunque applicarlo alladi oggi? Il fallito attentato di Yevgeny Prigozhin ha rivelato un certo dissenso all’interno dell’élite al potere in. Ma Vladimir Putin è stato apparentemente in grado di stroncarlo nel giro di un giorno o due. ...