La Roma potrebbe muoversi per Marcel Sabitzer

Leggi su dailynews24

(Di martedì 4 luglio 2023)è improvvisamente un uomo senza squadra: il versatile centrocampista austriacotrovare una nuova vita sotto José Mourinho? Se laè alla ricerca di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, più per sentito dire che per fatto, non ci vorrà molto prima che la società giallorossa sposti lo sguardo altrove per cercare di L'articolo