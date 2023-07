(Di martedì 4 luglio 2023) Mancano pochi giorni. Pronti? Torna Laa Bari il 7 e l’8 luglio del. Il programma dovreste già conoscerlo (in alternativa, leggete qui) e tanti di voi, tantissimi, hanno già prenotato un posto al Teatro Petruzzelli che è stracolmo (attenzione: chi non potesse venire, si cancelli per permettere a un altro commensale di prendere il suo posto). Glisono di grande livello, come sempre, ma quest’anno non mancheranno alcune novità. Partiamo da venerdì sera. Apre le danze la pièce teatrale di Massimiliano Lenzi e Sarah Biacchi dal titolo “sfumature scorrette”. Una breve rappresentazione che coglierà il centro della cancel culture, del politicamente corretto e di questa “cappa” che ormai attanaglia l’arte, il giornalismo, la scrittura. Poi spazio a Ludovica Frasca Meral che, sempre sul tema del politically correct, ...

Invece di cogliere lapostpandemica per affrontare annosi problemi (moto ondoso, ... Questo è stato il nostro 2022, ora abbiamo superato la metà del, e la situazione del nostro trasposto ...La stagione- 24 di Sky Sport Tutto questo in attesa delladella Serie A TIM (dal 20 agosto, 3 partite per ogni turno in co - esclusiva, per un totale di 114 match a stagione) e della ...... l'indice Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts ha registrato nelun guadagno superiore al 20% ,... Le sfide future per il settore auto Nel complesso, il mercato sta scommettendo su una...

La Ripartenza 2023, boom di biglietti prenotati. Ecco tutti gli ospiti Nicola Porro

TIM ha donato 300 mila euro al Comune di Faenza per il rifacimento di alcuni locali danneggiati della scuola Pirazzini.La Juventus tramite il suo sito ufficiale ha diramato le date ufficiali della ripartenza del Settore Giovanile Femminile per la stagione 2023-2024. Anche quest'anno, Carola Coppo sarà ...