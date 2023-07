La proprietà del sito IT Alert e le sue caratteristiche

(Di martedì 4 luglio 2023) Un progetto di allarme pubblico nato nel 2019 e che ora è entrato nella sua fase di sperimentazione lungo tutto il Paese. Nel corso degli ultimi giorni, molti cittadini hanno visto arrivare sul proprio dispositivo mobile alcune notifiche-test da parte di IT-. Ovviamente, si tratta di una fase beta per rendere effettivo e funzionante l’intero sistema a livello nazionale nel corso dei prossimi mesi. E provando a scavare all’interno del portale di riferimento, abbiamo trovato delle informazioni fondamentali che rispondono al proprietario del dominio e dal responsabile del trattamento dei dati. LEGGI ANCHE > Come funziona ITe quali sono le prossime tappe del progetto Utilizzando il“WHOIS“, infatti, è possibile accedere al database al cui interno sono contenute tutte le informazioni relative a un dominio registrato nel ...

... molto riservati e senza account personali sui social, non hanno mai rivelato neanche il nome... la residenza didella famiglia di Rose, circondati dalle tante co - star della fortunata ...Oggi, a due anni da quel clamoroso annuncio, lo stilista è solido in sella alla maison di lusso italiana (digruppo Kering), portando avanti una sua visione della moda fatta di ...In questo post della rubricaBlog ClopMakeUp dedicata alla Naturopatia , Tiziana Salari, ... con tutte le loro caratteristiche e, da utilizzare durante il corso dell'estate . Siete già ...