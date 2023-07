La Promessa | Una misteriosa cuoca alla tenuta | chi è?

(Di martedì 4 luglio 2023) I telespettatori della serie Lasono stati recentemente coinvolti in un mistero che ha preso forma grazie all’arrivo di unache si aggira. Simona e Candela, le più intraprendenti delle collaboratrici, cercano di scoprire di più su questa nuova presenza,ipotizzando anche un collegamento con la marchesa defunta. Le due donne, rimarranno totalmente stupite quando troveranno delle empanadillas condite con la menta, un’erba a cui la marchesa era particolarmente affezionata. Lope, il maggiordomo della, non crede nella possibilità che un fantasma si aggiri tra le cucine, spingendo Simona a seguire un’altra pista: delle tracce di sangue. Quale risposta giungerà ai telespettatori? Le anticipazioni spagnole rivelano che Simona scoprirà la verità sulla ...

... ma Apple ha mantenuto la, fornendo un MacBook Air 15 che non solo rispetta le aspettative, ma le supera. Questo dispositivo rappresenta un grande passo avanti per Apple edimostrazione ...... così come l'altra comunità monastica benedettina, del cuore di ogni esistenza: "È il richiamo forte, nel "già" del tempo in cui viviamo, di un "non - ancora" che èsenza la quale l'...... vicesindaco di Busto Arsizio: "E' un messaggio importante ma soprattuttodi coazione importante quella che abbiamo ascoltato qui: l'apertura alle sinergie non ènovità ma devo dire ...

La Promessa, le trame dal 3 al 7 luglio 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...