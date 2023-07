La Promessa | Anticipazioni Puntate dal 10 al 14 Luglio 2023 | Arriva La Sorella Di Cruz!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 4 luglio 2023) Ladal 10 al 14: Eugenia, ladi Cruz,alla tenuta. Jana spera di poter scoprire qualcosa, ma la donna non sta bene… Laprosegue e, nella settimana dal 10 al 14, alla tenuta dei Lujan verrà accolta Eugenia, ladi Cruz. Jana cercherà di approfittare dell’occasione per portare avanti le sue indagini e per avere ulteriori conferme sulle origini di Curro, che lei è convinta poter essere suo fratello. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La: dove eravamo rimasti? Cruz prepara in grande stile la sua festa di compleanno, facendo sognare le ragazze ...