La Prof Mai Assente dal 1987 | “Per 36 Anni Sono Stata Sempre Presente | con il Mal di Testa Non si Resta a Casa”

Bologna 4 luglio 2023 " Un De Luca così non l'avevamo davverovisto... Plurifotografato in abbigliamento equestre con l'uniforme dell'Aeronatica, vale la pena ...Laudatio è stata affidata alla. ...A fare gli onori di casa è stata, come da tradizione, la.ssa Sabrina Romano, che ha dato il ... che, nonostante il caldo e le vacanze estive in corso, non hanno fattomancare la propria ...Si parla, ancora e più che, del caso della docente colpita da pallini provenienti da una pistola ad aria compressa lo ... 'Non possiamo essere d'accordo con la. C'è stata da subito vicinanza e ...

La prof che non si è mai assentata a scuola per 36 anni: Col mal di ... Fanpage.it

Prof. dr. Vlad Ciurea, unul dintre cei mai apreciai neurochirurgi din România, amintete ca, pentru un creier sanatos, este bine sa includem în alimentaie anumite elemente benefice.Si parla, ancora e più che mai, del caso della docente colpita da pallini provenienti da una pistola ad aria compressa lo scorso ottobre dai suoi alunni, in classe, durante la lezione, in una scuola d ...