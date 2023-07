La principessa Kate a Wimbledon con quella giacca che sembra rubata al guardaroba di Diana

Lo svizzero, ospite del Royal Box e dellaMiddleton, è stato accolto da una lunga ed emozionate standing ovation poco prima del match tra Rybakina e Rogers. Wimbledon è in diretta su ...Lo svizzero, ospite del Royal Box e dellaMiddleton, è stato accolto da una lunga ed emozionate standing ovation poco prima del match tra Rybakina e Rogers. Wimbledon è in diretta su ...... da Felipe e Letizia di Spagna al principe Alberto di Monaco (vedi foto) - ladel ... Per il secondo giorno di incontri all'All England Lawn Tennis and Croquet Club,ha scelto di ...

Kate Middleton e gli altri reali a Wimbledon: storia di un profondo legame Vanity Fair Italia

Kate Middleton se si parla di stile è sempre on point. La Principessa del Galles in occasione del Campionato di Tennis di Wimbledon ha deciso di sfoggiare un outfit completamente a tema; peccato per l ...Standing ovation per Roger Federer che è tornato per la prima volta a Wimbledon da quando ha ufficializzato il ritiro dal tennis. (ANSA) ...