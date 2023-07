La politica del «si fa ma non si dice» è un pessimo modo di combattere il populismo

Leggi su linkiesta

(Di martedì 4 luglio 2023) Giorgia Meloni rivendica come un grande successo le decisioni dell’ultimo Consiglio europeo sull’immigrazione e al tempo stessodi comprendere perfettamente la posizione di Ungheria e Polonia che a quelle decisioni si oppongono strenuamente, pensando di cavarsela con giochi di parole («Siamo d’accordo di non essere d’accordo») e frasi fatte che dovrebbero dare una generica impressione di coerenza e fermezza, pur non avendo alcun nesso logico con il contesto, come ad esempio: «La loro rigidità è comprensibile e io ho sempre grande rispetto per chi difende i propri interessi nazionali» (Intervista di ieri al Corriere della sera). Il punto è che i capi di governo di Ungheria e Polonia, come tutti i sovranisti, contestano la possibilità stessa di una soluzione europea fondata sulla solidarietà tra i diversi paesi e proprio in questo senso intendono la difesa del ...