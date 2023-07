La nuova provocazione di Elon Musk | è favorevole all’abolizione del diritto di voto per le persone senza figli

(Di martedì 4 luglio 2023) Lo scorso weekend, mentre Twitter piombava nel caos a causa dell’improvvisa limitazione di numero di tweet visibili dai singoli utenti, il patron della piattaforma si è dettoall’idea di togliere ildialle, come fa notare anche The Independent. Rispondendo a un utente che sosteneva che «la democrazia è probabilmente impraticabile sul lungo periodo,limitare il suffragio ai genitori»,ha replicato con un netto: «Sì». Yup—(@) July 2, 2023 Poche ore prima, mentre la Francia si trovava nel pieno caos delle proteste a seguito dell’omicidio del 17enne Nahel N. a Nanterre, rispondendo ...

