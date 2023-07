La Nato sceglie la continuità | Stoltenberg resta Segretario generale

...tappa) in tre giorni che Wout van Aertil posto meno indicato per passare gli avversari. Foto Epa, via Ansa Doveva forse andare così, almeno per somma di coincidenze: Jasper Philipsen è...... chiude il primo semestre del 2023 con ottimi risultati e in vista dell'autunnodi ampliare ... Emanuel Lo:a Roma nel 1979, è un ballerino, coreografo, cantante e regista. Talento ...... un modesto calciatore di Kiverton, area metropolitana di Rotherham, dove èil 19 gennaio del ... Poi neanche trent`anni fa spazio alla creatività, ognuno se loe guai a toccarglielo, certe ...

Microids sceglie la nostalgia: tornano i Puffi, Tintin, Asterix e l ... Libertà