La missione cinese di Yellen che piace alla grande finanza Usa

(Di martedì 4 luglio 2023) La, quella di grosso calibro, ha già aperto la pista. Ora toccapolitica, tentare di ricciare i nodi con la seconda economia globale, quella Cina che sogna troppo e cresce troppo poco. Janet, tra pochi giorni, atterrerà a Pechino per una visita ufficiale dal chiaro sapore geopolitico. Ma non solo. Il segretario al Tesoro americano è uno dei primi sostenitori della necessità di mantenere rapporti costruttivi con il Dragone, seppur nella consapevolezza delle palesi violazioni dei diritti umani ancora in essere nell’ex Celeste impero. Poche settimane fa, come raccontato da Formiche.net, l’ex governatore della Federal Reserve ha tenuto il suo annuale discorso davantiComFinanze del Senato statunitense. E, proprio in quella occasione, ...