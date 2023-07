La mia ricetta preferita per l' estate dedicata alle pigre | pronta in 5 minuti e deliziosa!

Leggi su oggi-notizie

(Di martedì 4 luglio 2023) Oggi Notizie Sei alla ricerca di unaveloce e fresca per l'? Questa vlogger di viaggi ha condiviso un pasto estivo da pigri che si prepara in soli cinque! Scopri come creare dei deliziosi freddi noodles giapponesi e insalata con sashimi. La vlogger ha svelato tutti i segreti per un pasto gustoso e veloce. Non perderti questache ha già conquistato oltre 250.000 follower su TikTok! Di cosa parliamo in questo articolo...estiva di freddi noodles giapponesi Preparazione rapida in meno di cinqueUtilizzo di cavolo, cipolle, cetrioli, sashimi, nori e condimento di riso Base di brodo, acqua, ghiaccio e cipolla fresca congelata Combinazione di insalata e noodles freddi Noodles freddi giapponesi: il pasto estivo perfetto in soli 5 ...