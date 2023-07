La mia pasta per pigri è ricca di proteine - tutto grazie a un ingrediente segreto che devi sperimentare nel sugo

Leggi su oggi-notizie

(Di martedì 4 luglio 2023) Oggi Notizie Una creatrice di contenuti sullo stile di vita ha condiviso una ricetta per un pasto ricco diperfetto per le persone pigre. Ildi questa deliziosaè l'che si trova nella salsa. Nel video, la cuoca spiega tutti i passaggi per realizzare questa ricetta sana e sostanziosa. Se sei curioso di scoprire quali sono gli ingredienti e come si prepara questa, continua a leggere. Di cosa parliamo in questo articolo... Ricetta di un pasto da pigrona ricco dicondella ricetta è nell'nella salsa Soffriggere aglio, peperoncino rosso, origano e timo per preparare la salsa Utilizzare salsa pronta per rendere la ...