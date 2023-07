La metro Linate-San Babila è merito della legge Obiettivo del governo Berlusconi

(Di martedì 4 luglio 2023) Al direttore - Le lunghe code all’aeroporto di, le lunghe code di gente in attesa di un taxi, il sistematico sciopero sempre di taxi o dei mezzi pubblici, insomma un aeroporto nazionale ed internazionale che non era collegato in modo funzionale con una grande areapolitana del paese come Milano; cioè non era collegato attraverso un servizio pubblico efficiente ed efficace con il centrocittà. Ebbene, dal 4 luglio con l’apertura del collegamento– Sanquesta cattiva immagine di unapoli europea come Milano è scomparsa. Eppureha un flusso che nel 2022 aveva superato 8 milioni di passeggeri ma senza laquesto dato sarebbe rimasto solo un preoccupante indicatore di un ...

Per l'occasione, inoltre, sono stati distribuiti dei biglietti dellagratuiti ed è stato ... Le nuove fermate A partire da oggi, 4 luglio, sarà quindi possibile raggiungere l'aeroporto di......scontato ma abbiamo passato anni in cui non era così scontata nemmeno la permanenza di", che ... dimostrando, come per laC di Roma, la convivenza possibile tra sviluppo delle città e ...... verso il centro, passando per le fermate Repetti, Stazione Forlanini, Argonne, Susa: ad oggi sono 6mila i passeggeri che ogni giorno utilizzano la linea per la tratta daa Dateo. Entro il ...

Aperto il metrò M4 blu da San Babila a Linate: fermate e tempi di viaggio. Il sindaco Sala: “Comincia il futuro di Milano” IL GIORNO

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Giuseppe Sala ed il ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. Non mancano le polemiche per il taglio del bus n. 73 ...Da oggi si potrà viaggiare sulla metro M4 dall’aeroporto di Milano Linate fino al centro città: aprono infatti le due nuove fermate della metro Blu, quelle di ...