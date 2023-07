La ‘Madonna delle Grazie’ sempre più festa cittadina | bene la scelta degli spazi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCon i fuochi d’artificio allo scoccare della mezzanotte, è andata in archivio anche l’edizione 2023 delladi Santa MariaGrazie. Uno spettacolo apprezzato da tanti, soprattutto dal primo cittadino divento Clemente Mastella che questa mattina ha voluto dare merito a chi, questi fuochi, li ha organizzati ma non ha potuto ‘spararli’ perchè venuto a mancare una settimana fa. C’era grande curiosità per la primagiostre al terminalautobus di via Pertini. Per qualcuno troppo lontano dalla pancia della, per altri una piacevole passeggiata che avrebbe almeno fatto smaltire panino con porchetta e crepes con nutella. Nel complesso laè stata assolutamente giusta, il cuore dell’evento si è decongestionato, ...