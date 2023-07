La M4 cerulea | la morte della 73 e la Milano in cui tutto è centro anche la periferia

Leggi su linkiesta

(Di martedì 4 luglio 2023) Ora che i concerti dei Coldplay sono finiti e che tutta la giunta comunale, tutti gli assessori, il sindaco e gli altri influencer milanesi hanno smesso di farsi le foto a San Siro, possiamo tornare a dichiarare l’ora del decesso diogni quarto d’ora. Domani la dichiariamo in nomelinea 73, linea che attraversacorso XXII Marzo e che va dal Duomo a Linate passando per il Tribunale: praticamente il percorso di vita di ogni milanese. Ma c’è una novità, c’è la nuova sfavillante metropolitana che non è azzurra, non è turchese, non è lapis, è effettivamente: peccato che non sia in alcun modo né maniera sovrapponibile alla 73, ma capiscoche nessuno in Comune abbia uncittà a portata di mano, o che perlomeno ...