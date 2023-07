(Di martedì 4 luglio 2023) La poetessa è morta nel bombardamento della pizzeria di Kramatorsk: tornava spesso al fronte per documentare i crimini dirussi

... la devastazione con vista Mare d'AzovAmelina, trentasette anni, scrittrice e poeta ... Il figlio vive in Polonia dall'inizio della, al sicuro, lei lo vedeva poco perché al sicuro non c'...Amelina trovava la poesia ovunque. Anche sotto le macerie lasciate dalla. La scrittrice ucraina di 37 anni è morta nelle scorse ore dopo essere rimasta ferita nel ristorante di ...Si tratta diAmelina , scrittrice e poetessa 37enne ucraina. Amelina è morta sabato 1 ... tappa fissa per tutti i corrispondenti diche si recano nel centro amministrativo dell'oblast ...

La guerra di Victoria Amelina e degli altri scrittori ucraini in cerca di verità Corriere della Sera

La poetessa è morta nel bombardamento della pizzeria di Kramatorsk: tornava spesso al fronte per documentare i crimini di guerra russi ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Nato: abbiamo piano in caso di incidente a Zaporizhzhia. LIVE ...