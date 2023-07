La giornata di calciomercato LIVE | Veiga | già programmate le visite col Psg

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 4 luglio 2023) Ladidi martedì 4 luglio. Ore 11 –, giàlemediche con il Psg Foot Mercato scrive che Il Psg ha già programmato lemediche per, che per un po’ è stato anche nel mirino del Napoli. Il club parigino ritiene di poterlo acquisire nel fine settimana. La clausola liberatoria del giocatore era di 40 milioni di euro, un importo che i parigini presumibilmente sono riusciti a negoziare.ha da poco cambiato agente, passando alla scuderia di Pini Zahavi, agente che ha i suoi affari per la maggior parte concentrati a Parigi. Ore 11 – Il Bayern non rinuncia a Kane Sky Sport Germania scrive che il Bayern non rinuncia a prendere Harry Kane dal Tottenham. Karl-Heinz Rummenigge sta guidando la caccia ...