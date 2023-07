La giornalista russa Elena Milashina e un avvocato aggrediti in Cecenia | «Siete avvertiti | non scrivete niente»

Leggi Anche Capelli rasati, dita rotte, presi a calci in faccia:e avvocato picchiati in Cecenia Anche la brevità dell'audio fa intuire una realtà molto diversa da quando, prima del ...Elena Milashina ,della testata in linguaNovaya Gazeta , e l'avvocato Alexander Nemov sono stati aggrediti e percossi da uomini mascherati poco dopo essere atterrati all'aeroporto di Grozny, capitale ...... un terzo nella regione di Kaluga, a sudovest della capitale. Lo rendono noto le autorità ... 2023 - 07 - 04 07:16:11 Ambasciatore Usa visitaWjs a Mosca Evan Gershkovich è 'in buona ...

Nuova aggressione contro la giornalista russa Elena Milashina Le persone e la dignità

La Russia e gli Stati Uniti mantengono alcuni contatti su scambi di prigionieri, ma devono rimanere riservati: lo ha dichiarato martedì il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ai giornalisti, come rip ...Conferenza stampa a Wimbledon con un momento di tensione per Victoria Azarenka, che dopo la partita vinta contro la cinese Yue Yuan si è stizzita davanti ai giornalisti per una domanda su cosa rappres ...