La giornalista Elena Milashina «erede di Anna Politkovskaja» aggredita in Cecenia | pugni | vernice e una pistola alla tempia

(Di martedì 4 luglio 2023) Laè ricoverata in Ossezia: rasata a zero per sfregio. Con l’avvocato Nemov era appena arrivata a Grozny per seguire un processo. Ancheindagava sulla

Uomini armati spezzano le dita alladi Novaya GazetaMilashinaLadella Novaya Gazeta ,Milashina , stava viaggiando in auto verso il luogo previsto insieme all'avvocato Alexandre Nemov . Ad un certo punto, la loro vettura è stata seguita e ..."Sapevano esattamente cosa stavano facendo". Non ha dubbiMilashina, larussa di Novaya Gazeta che insieme all'avvocato Alexander Nemov è stata aggredita e picchiata a Grozny, in Cecenia. In un video pubblicato da Baza , la reporter svela ...

Cecenia, picchiata e ricoperta di vernice Elena Milashina | Il messaggio alla giornalista russa: "Vattene, non scrivere" TGCOM

Chi è stato a colpire la giornalista e perché La domanda di Telese per Francesca Mannocchi. Si parla della reporter di Novaya Gazeta Elena Milashina, brutalmente picchiata in Cecenia, dove le hanno s ...La giornalista Elena Milashina ricoverata in Ossezia. Con l’avvocato Aleksandr Nemov erano appena arrivati a Grozny per seguire un processo. Anche Politkovskaja indagava sulla Cecenia ...