La gaffe di Giulia De Lellis al concerto di Lana Del Rey | cosa ha combinato e la reazione degli hater

(Di martedì 4 luglio 2023)Descatena la furiadopo unaaldiDel Rey, pubblicando un testo di una canzone sbagliataDe, famosa influencer e personaggio televisivo, si è recentemente ritrovata al centro delle critiche a causa di unacommessa durante ildiDel Rey. La sua presenza ale il post sui suoi Instagram stories hanno suscitato un’inaspettatanegativa da parteDel Rey si è esibita in un memorabilea Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, e tra i numerosi fan presenti c’era ...

Numerosissimi sono stati i commenti degli utenti Twitter che hanno espresso il loro pensiero riguardo alladiDe Lellis. 'La voglio fissa ad ogni concerto di una star internazionale. Non ...de Lellis regala ai suoi follower un'altra...De Lellis,sul video della lite di Francesca Pascale. I fan: 'Non al funerale di Silvio Berlusconi'De Lellis 'sfigurata' da un brufolo: 'Non so perché l'ho fatto'. Ecco cos'è ...

Giulia De Lellis, gaffe su Lana Del Ray. Gli hater: «Non capisco perché fingersi fan» leggo.it

Giulia De Lellis ha commesso una gaffe "imperdonabile" al concerto di Lana Del Rey: cosa ha combinato l'influencerI social si sa, non ammettono errori, neanche quando commessi in buona fede. L'ha imparato a sue spese Giulia De Lellis, che è finita nel tritacarne dei commenti perché ...