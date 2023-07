La Francia spaccata – Ascolta

Subito sotto spiccano le proteste in('Ragazzini in rivolta'). Nella stessa sezione troviamo l'analisi del perché in Italia non si verificano proteste ('Perché da noi no'). 'Salvini ...Di qua la rabbia degli esclusi che vivono in periferie dimenticate, di là le ronde dell'estrema destra. Incresce la polarizzazione sociale, spiega a Rainews24 Marc Lazar, docente alla Luiss di Roma e a Sciences Po di ..., dunque, finanche sulla solidarietà . Esistono, infatti, due collette parallele: una per la 'maman' e la nonna di Nahel, l'altra per i familiari dell'agente. Come già ieri aveva ...

I ghetti e l'ultradestra, la Francia spaccata RaiNews

Una raccolta fondi per Nahel M. il 17enne francese ucciso da un agente di polizia a Nanterre, in Francia, la settimana scorsa. Un’altra raccolta fondi a sostegno del poliziotto che ha aperto il fuoco, ...Stato e antagonisti, centro e periferia: le fratture sono tante e profonde La sinistra vuole bloccare la colletta per il poliziotto che ha ucciso Nahel ...