La Francia si spacca anche sulle collette | un milione al poliziotto che ha ucciso Nahel | un quarto alla famiglia del ragazzo

(Di martedì 4 luglio 2023) A guidare il sostegno economico all’agente è Jean Messiha, ex portavoce di Le Pen . E si vedono in strada le ronde di destra: «Qui è casa nostra»

... sempre meno vicina alla premier Giorgia Meloni : "Le Pen è apprezzata da una fetta consistente di francesi e da anni rappresenta la principale forza di centrodestra in. Di fatto, si comporta ...Il paese si: fra chi critica senza sfumature ogni atto di violenza, e chi torna a segnalare ... sindaco di Allonne e presidente dell'associazione delle periferie di: "c'è una ...... convocata dopo la terza notte di violenze in. Meloni: 'Azione in Tunisia può essere un ... approfondimento A Bruxelles l'Europa sisui migranti Orban: 'È guerra sulla migrazione, ...

La Francia si spacca anche sulle collette: un milione al poliziotto che ha ucciso Nahel, un quarto alla... Corriere della Sera

A guidare il sostegno economico all’agente è Jean Messiha, ex portavoce di Le Pen . E si vedono in strada le ronde di destra: «Qui è casa nostra» ...Il dibattito politico si accende sulla raccolta fondi e spunta il precedente del gilet giallo. Prima notte di quiete dopo la devastazione. Morto un vigile del ...