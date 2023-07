La Francia divisa anche sulle raccolte fondi | 1 | 5 milioni di euro all’agente | 400mila per Nahel

(Di martedì 4 luglio 2023) In carcere per omicidio volontario, la famiglia diventa nel frattempo milionaria. Fa discutere la raccoltalanciata per il brigadiere Florian M., il poliziotto che ha ucciso il 17enneMerzouk a Nanterre scatenando forti proteste in tutta la. La campagna è stata lanciata subito dopo la tragedia da Jean Messiha, ex portavoce del candidato di estrema destra Eric Zemmour. L’agente, inquadrato da diversi video mentre apre il fuoco a distanza estremamente ravvicinata, ha ricevuto il sostegno da oltre 75mila persone per un totale finora di oltre 1,4di. Meno fortunata la famiglia della vittima, che in un’altra campagna ha raccolto circa 370mila, donati da 19mila persone. Éric Bothorel, deputato del partito di Emmanuel Macron, al governo ha accusato ...

Quanto sialanon lo racconta solo la violenza nelle strade. Lo spiega bene l'atteggiamento di chi in strada non ci va, ma ha deciso comunque da che parte stare. Oltre 45mila persone sono andate ...Quello che abbiamo visto in questi giorni è il frutto amaro di unache si sveglia- nonostante vi siano importanti storie di integrazione e inclusione nel tessuto sociale ad alti ...Destrain Ue, il salario minimo, le tensioni tra Meloni e Salvini, a rischio i fondi Pnrr per asili ... A centro pagina spiccano le proteste in(', ronde nere'). In spalla troviamo ...

Quasi 46mila persone hanno fatto un versamento per aiutare la famiglia del poliziotto ora in carcere, molte di meno quelle che hanno versato soldi nella sottoscrizione per il giovane ucciso. Oltre all ...La raccolta fondi promossa dall’estrema destra francese «a sostegno della famiglia di Florian M., il poliziotto ...