La confessione di Leao su Tonali | «Non mi aspettavo che se ne andasse Era l’erede di Gattuso» VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 4 luglio 2023) In unsul suo canale YouTube in cui Rafaelrisponde in rilassatezza dalla sua barca a diverse domande sulla sua vita e sul calcio, il calciatore del Milan ha ammesso di essere rimasto spiazzato dall’addio di Sandroche è andato al Newcastle Il portoghese lo ha confessato in unpubblicato sul suo canale YouTube. «era un giocatore importante per noi, non miche se ne. Faceva la differenza a centrocampo, vedevo in luidiperché è milanista fin da piccolo, lo avrei visto al Milan per tanti anni. Abbiamo un buon rapporto, gli auguro buona fortuna e tanto successo nella sua nuova avventura»ha toccato poi diversi argomenti. La famiglia, le passioni ma ...