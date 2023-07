La Cisl Salerno avvia la raccolta firme per la legge sulla partecipazione dei lavoratori

(Di martedì 4 luglio 2023) Presentata oggi, nel corso del consiglio generale delladi, la proposta didi iniziativa popolare per ladeinella gestione delle imprese. Una proposta che ...

Cisl Salerno, raccolta firme per la legge sulla partecipazione dei lavoratori ZON

Presentata oggi, nel corso del consiglio generale della Cisl di Salerno, la proposta di legge di iniziativa popolare per la partecipazione dei lavoratori nella ...StampaPresentata oggi, martedì 4 luglio, nel corso del consiglio generale della Cisl di Salerno, la proposta di legge di iniziativa popolare per la partecipazione dei lavoratori nella gestione delle i ...