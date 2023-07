La bambina nasce sul Frecciabianca Tutti danno una mano | dalla capotreno all' anziana passeggera

Operatrice sanitaria dell'ospedale di Pisa prende in mano la situazione e si fa aiutare in videochiamata dalla collega ostetricaLaè nata, intorno alle ore 12, in appena 40 minuti di travaglio, accolta da tutti i viaggiatori presenti visibilmente commossi e felici. Ora è, insieme alla mamma di nazionalità straniera, ......] Cronaca Imperia e provincia Bordighera, dopo 20 anni all'ospedale Saint CharlesunaPosted on 2 Marzo 2023 2 Marzo 2023 Author Redazione Dopo vent'anni all'ospedale di Bordighera è ...

La bambina nasce sul Frecciabianca. Tutti danno una mano, dalla ... LA NAZIONE

La nuova organizzazione è stata illustrata, questa mattina, presso il centro Colli- Grisoni, nel corso di un incontro con famiglie, bambini e operatori a cui hanno partecipato il presidente della ...Operatrice sanitaria dell’ospedale di Pisa prende in mano la situazione e si fa aiutare in videochiamata dalla collega ostetrica ...