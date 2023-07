Kit Harington e Rose Leslie | star del Trono di Spade | hanno avuto un secondo figlio

(Di martedì 4 luglio 2023) Dopo il primonel 2021, le duedella serie HBOdato il loro benvenuto al: stavolta una bambina. Le duede IldiKitdato il benvenuto al loro. Un rappresentante delleha confermato la notizia a People, sottolineando che la coppia è "felicissima di aver accolto una bambina in famiglia". L'attore, apparso recentemente in Eternals, aveva annunciato la notizia della nuova gravidanza della moglie durante un'apparizione al Tonight Show di Jimmy Fallon lo scorso febbraio, dicendo che il lorodi 2 anni stava "per avere il primo shock della sua ...

Le due star de Il Trono di Spadee Rose Leslie hanno dato il benvenuto al loro secondo figlio. Un rappresentante delle star ha confermato la notizia a People, sottolineando che la coppia è " felicissima di aver accolto ...Le due star dell'acclamata serie HBO Il Trono di Spade (Game of Thrones) Rose Leslie e, insieme dal 2012, sono diventati genitori per la seconda volta: l'attrice ha infatti dato alla luce una bambina, di cui non è stato ancora rivelato il nome. I due attori, molto ...Gli attori di Game of Thronese Rose Leslie hanno dato il benvenuto al loro secondo figlio. Nella giornata di ieri, una fonte ha confermato alla rivista People che la coppia, interprete rispettivamente di Jon Snow e ...

Kit Harington e Rose Leslie sono diventati di nuovo genitori Vanity Fair Italia

I famosi attori sono diventati genitori bis. L'annuncio è arrivato in queste ore con la coppia che non ha svelato dettagli sul secondo figlio.Kit Harington e Rose Leslie hanno accolto la secondogenita di casa: un rappresentante lo ha comunicato a People: 'Sono felicissimi'.