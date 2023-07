Kia Picanto | più tecnologia e linee rinnovate Ma niente elettrificazione – FOTO

(Di martedì 4 luglio 2023) Kia rinuncia all’della, la compatta peperina con la quale da anni compete nel segmento A. Con il tempo il numero di rivali si è ridotto – fra il 2018 e il 2030 sarà più che dimezzato perché passerà da 32 a 14 – e la casa coreana conta così di ritagliarsi ulteriori quote di mercato per garantirsi margini operativi sufficienti. La citycar che non arriva a 3,6 metri di lunghezza (2,4 di passo e 1,49 di altezza) viene fabbricata in Corea del Sud e, sotto ogni punto di vista, l’efficienza è fondamentale. Fortemente rivista nelle, lasarà meglio equipaggiata, ma costerà anche di più: il prezzo si avvicinerà a quello di modelli del segmento superiore (forse anche attorno ai 18.000 euro se le condizioni non cambieranno). Una scelta inevitabile da parte di Kia, che stima per il ...

Kia Picanto: nuovo design e solo motori a benzina

Più squadrata esternamente, essenziale all'interno: la popolare city-car coreana si aggiorna, senza perdere i motori solo termici. Debutto in Europa all'inizio del 2024 ...La Kia Picanto è una best seller della casa coreana, con il suo milione di unità vendute del lancio nel 2004, di cui oltre 170.000 in Italia. La terza serie è sul mercato dal 2017 ed è quindi tempo di ...