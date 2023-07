Kia Picanto - Alla faccia del restyling

(Di martedì 4 luglio 2023) La Kia rinnova per una seconda volta ladi attuale generazione: dopo i leggeri ritocchi del 2020, debutta infatti una versione ulteriormente rivista, che promette di poter dare nuovo slanciopiccola coreana, tenendola sulla breccia nel suo segmento. Completamente ridisegnata. Nonostante la piattaforma sia rimasta la stessa, la Kia ha deciso di ridisegnare profondamente laper avvicinarla allo stile delle sorelle maggiori, tanto da sostituire elementi importanti come cofano motore e parafanghi anteriori, pur senza modificare gli ingombri totali. Sul nuovo modello troviamo un frontale e una coda radicalmente diversi dal passato, con nuovi gruppi ottici a Led a sviluppo verticale, paraurti con prese d'aria riposizionate e un ulteriore elemento a Led a fascia che attraversa orizzontalmente tutto il portellone. Nel caso ...

Kia Picanto: nuovo design e solo motori a benzina La Gazzetta dello Sport

Più squadrata esternamente, essenziale all'interno: la popolare city-car coreana si aggiorna, senza perdere i motori solo termici. Debutto in Europa all'inizio del 2024 ...La Kia Picanto è una best seller della casa coreana, con il suo milione di unità vendute del lancio nel 2004, di cui oltre 170.000 in Italia. La terza serie è sul mercato dal 2017 ed è quindi tempo di ...