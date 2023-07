Kia Picanto 2023 | svelate le prime immagini e caratteristiche del restyling

Laè una best seller della casa coreana , con il suo milione di unità vendute del lancio nel 2004, di cui oltre 170.000 in Italia. La terza serie è sul mercato dal 2017 ed è quindi tempo di ...2023 si rilancia e lo fa davvero alla grande! I n attesa di sbarcare sul mercato europeo la citycar di Seoul si presenta in una veste del tutto rinnovata . Non si tratta né di un facelift ...si rinnova. E lo fa diventando una delle auto più sicure della sua categoria . Promessa che la casa automobilistica coreana ha fatto e intende mantenere, attraverso una semplificazione ...

Kia Picanto 2024: guadagna in personalità AlVolante

La strumentazione analogica è invece abbinata ad uno schermo da 4,2 pollici. I Motori Sotto il cofano della Kia Picanto troviamo due motorizzazioni benzina Smartstream da 1.0 e 1.2 litri, entrambe ...La nuova Kia Picanto rinnova la proposta urbana, confermando le caratteristiche al capitolo dimensioni e motori. Rinnovati l'infotainment e gli Adas ...