Lei è mozzafiato, in outfit total, con top su lunga gonna. Applausi e cin cin per la coppia d'oro, un addio al nubilato speciale che accende la notte capitolina. Oggi, il matrimonio sarà ...Nel cast oltre al protagonista, troviamo Luke Grimes, Kelly Reilly , Wes Bentley, Cole Hauser,Asbille, Brecken Merrill, Jefferson, Forrie Smith, Denim Richards, Ian Bohen, Finn Little, ...Nel cast oltre al protagonista, troviamo Luke Grimes, Kelly Reilly , Wes Bentley, Cole Hauser,Asbille, Brecken Merrill, Jefferson, Forrie Smith, Denim Richards, Ian Bohen, Finn Little, ...

Kelsey White si è sposata a Roma: le foto del matrimonio Novella 2000

Quando si dice, la notte delle regine. Stelle sì, ma del firmamento della moda, dello showbiz, dei social. E bellezza chiama bellezza. Se ci fossero stati gli Abba, avrebbero intonato la ...