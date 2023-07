Kate Middleton | tifosa scatenata a Wimbledon con Roger Federer

Una "battuta reale," che ha fatto impazzire non soloma anche tutto il pubblico di Wimbledon . Non ha perso l'occasione Andy Murray per stuzzicare il suo ormai ex rivale Roger Federer. Lo svizzero infatti, dalle tribune d'onore insieme ...Dopo avere assistito agli allenamenti dei raccattapalle negli scorsi giorni in compagnia di, il tennista è stato ospite dell'odierna giornata di match in programma a Londra e ha ...In un impeccabile abito beige lo svizzero è rimasto nel Royal Box sul Centrale accanto alla principessa del Galles, ricevendo l'omaggio del pubblico poco prima del match tra Elena ...

La principessa Kate a Wimbledon con quella giacca che sembra rubata al guardaroba di Diana Vanity Fair Italia

Grande appassionata di tennis, la principessa del Galles ha assistito al secondo giorno di gare con il campione, amico di famiglia. Assenti, per questa volta, mamma Carole e la sorella Pippa, protagon ...Per la prima volta dal suo ritiro Roger Federer ritorna a Wimbledon: ha assistito ai match di oggi con la moglie e Kate Middleton.