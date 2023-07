Kata scomparsa | interviene il padre in diretta | “Devo dire una cosa”

Leggi su tvzap

(Di martedì 4 luglio 2023) Durante la trasmissione di ieri di Zona Bianca, è intervenuto inildi, la bambina di soli 5 anni dispersa nel quartiere Novoli a Firenze, dal 10 giugno. I genitori della piccola sono disperati e tramite ogni mezzo di comunicazione lanciano appelli per ritrovare la loro figlia. Purtroppo fino ad oggi gli inquirenti non hanno trovato tracce e ildidurante la messa in onda ha voluto fare un annuncio importante. Leggi anche:, la notizia mette i brividi: l’ipotesi choc prende sempre più quota Leggi anche:, la testimonianza dell’ex dipendente comunale sconvolge l’Italia interadal 10 giugno,è una bambina ...