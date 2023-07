Kata | il sospetto sul furgone bianco e lo scooter Cosa si vede nelle telecamere

Leggi su iltempo

(Di martedì 4 luglio 2023) Un. E dietro uno. Che vengono ripresi da una telecamera di una ditta. Un'ipotesi, un piccolo spiraglio di luce in un'indagine densa di difficoltà e di errori. Gli inquirenti sono convinti che, con quel mezzo a quattro ruote, sia stata portata via dall'ex hotel Astor, la bimba peruviana di 5 anni, scomparsa da Firenze dallo scorso 10 giugno. Gli investigatori non hanno, in realtà, certezze. Ma, tra le ipotesi più verosimili, vi è certamente quella che la bimba sia stata rapita in un lasso di tempo che va tra le 15 e 13 (ovvero quando una telecamera interna all'immobile occupato abusivamente la riprende per l'ultima volta) e le 15,45. Ovvero quando la madre torna dal lavoro e si rende conto che la figlia è scomparsa. Inghiottita nel nulla. In questa mezz'ora, la telecamera di una ditta ...