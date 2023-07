Kaspersky | le PMI sono sempre un' opportunità di profitto per i criminali informatici

(Di martedì 4 luglio 2023) (Adnkronos) - Milano, 4 luglio 2023. In occasione della Giornata Internazionale delle PMI, promossa dalle Nazioni Unite,ha presentato un report completo che evidenzia i crescenti pericoli che le piccole e medie imprese (PMI) devono affrontare nell'attuale panorama delle minacce informatiche. Poiché le PMI costituiscono ben il 90% di tutte le aziende a livello globale e contribuiscono al 50% del prodotto interno lordo mondiale, secondo i dati delle Nazioni Unite , è necessario rafforzare le misure di sicurezza informatica per proteggere questi poli economici. Il nuovo report diThreats to SMB ha evidenziato una realtà preoccupante: icontinuano a colpire le PMI con una serie di tecniche sofisticate. Il numero dei dipendenti delle PMI che incontrano malware o software ...

...D Dario Fadda Argomenti B Bitcoin C criptovalute C Cybercriminali F fornitori KM malware ...usare il PNRR senza sbagliare La survey Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle......diè bene analizzare come la negligenza dei dipendenti o anche azioni vendicative possano influenzare la cybersecurity delle. L'ignoranza non è una scusa Per la ricerca2022 ...L'ignoranza non è una scusa Per la ricerca sugli attacchi informatici alle2022 IT Security Economics sono stati intervistati più di 3.000 manager di sicurezza informatica provenienti ...