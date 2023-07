Juventus | Arthur | “Ho un contratto e voglio rispettarlo Vedremo cosa porterà il mercato”

Leggi su sportface

(Di martedì 4 luglio 2023) “Tornerò a Torino perché ho une intendo. Poi ilè lungo, potrebbe crearsi qualche occasione di interessante sia per me che per la”. Cosìparla ai microfoni del Mundo Deportivo ad una settimana dall’inizio del ritiro bianconero dopo l’infelice parentesi al Liverpool. Il centrocampista brasiliano non conosce il suo futuro, ma non si vede in Arabia Saudita per il momento: “Ho ancora 26 anni, posso dare molto e ho intenzione di giocare al top e vincere trofei importanti in Europa. Poi potrò tornarmente in Brasile”. Con i media iberici c’è l’occasione di parlare anche del suo passato al Barcellona: “Ho dei ricordi molto positivi. Ho un affetto speciale per la squadra e per alcuni calciatori come Frenkie de Jong. Un ritorno? Sarebbe bello, quando sono arriato ...