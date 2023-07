Juve su Castagne | 'A 15 milioni occasione da non perdere'

- E poi c'è da riprendere i contatti con quel Leicester titolare del cartellino di Timothy. Che resta un obiettivo di sostanza ed esperienza per le fasce, in attesa che la...TORINO. I sognatori se ne facciano una ragione: la Juventus 2023 - 2024 è impostata. Manca un secondo esterno destro dopo Timothy Weah, individuato nel belga Timothydel Leicester, dopodiché saranno previsti soltanto incastri, controfigure doc a fronte di cessioni pesanti, altrimenti ai nastri di partenza si presenterà l'organico attuale. La priorità è ...Parisi,e una lista di nomi di esterni che emergono ogni giorno tra le indiscrezioni di calciomercato... Ma quale sarà il modulo utilizzato dalla Juventus nella prossima stagione Analizziamo insieme ...

ESCLUSIVA TJ - McLeish su Castagne: "Giocatore di classe, che opportunitĂ per la Juve a quel prezzo.... Tutto Juve

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Uno dei primi rinforzi di Giuntoli potrebbe essere il talento del Corinthians classe 2003, che può giocare in tutti i ruoli del settore avanzato ...