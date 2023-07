(Di martedì 4 luglio 2023) Un rinforzo in difesa, o forse due. Parallelamente al mercato in uscita, il nuovo direttore sportivo dellantus Cristiano Giuntoli è...

... quando il prossimo DS della Juventus mise gliper la prima volta sul classe 2000. Con l'... laè 6/h3> Il calciomercato estivo 2023 è ormai entrato nel vivo: acquisti milionari già definiti, ......originale di aver consegnato 'per contratto' la fascia di capitano a una bandiera dellache ... Anche perché, se non ricordiamo male, per legittimarsi aglidei tifosi fu proprio Cardinale, il ...2023 - 07 - 03 16:23:36 City, obiettivo Riquelmein Liga per il centrocampo del Manchester ... nel mirino di Lazio e: 'Non c'è nessuna novità, sarà il nostro capitano'. 2023 - 07 - 03 15:00:...

Juve, occhi su Laporte: è in cima alla lista dei desideri Calciomercato.com

Roma, 3 lug. (Adnkronos Salute) – Un sogno di inizio estate quello che hanno vissuto i bambini e i ragazzi con atrofia muscolare spinale (Sma) a Torino in questi ultimi tre giorni. Ospitati all'intern ...Sono tante le beghe che in questi giorni stanno assorbendo la Juventus. La società dovrà riscattarsi dopo una stagione a dir poco fallimentare. Con Dusan Vlahovic che rappresenta ancora un'incognita e ...