Juve | McKennie verso una big del calcio europeo

Il passato è un macigno, il club potrebbe desistere per un 'dettaglio' che riguarda i suoi trascorsi con un'altra squadra. La 'missione cessioni' è ufficialmente partita. Nelle prossime settimane la ...Allegri (©LaPresse) - Calciomercato.itLa, in questa fase, è chiamata soprattutto a riuscire a vendere tutti gli esuberi. Soprattutto a centrocampo, la lista è davvero lunga:, Arthur e ...... ma fare quelle uscite di calciatori che non rientrano nei piani tecnici, come Arthur,e ... I giocatori ci sono: si parla dell'interesse per Parisi ma laoggi ha quattro giocatori in quel ...

McKennie via dalla Juve: chiesti 30 milioni. Due club interessati Juventus News 24

Il passato è un macigno, il club potrebbe desistere per un “dettaglio” che riguarda i suoi trascorsi con un’altra squadra. La “missione cessioni” è ufficialmente partita. Nelle prossime settimane la J ...La Juventus, in questa sessione di mercato, deve risolvere la situazione di Arthur e altri due esuberi con cui guadagnare una buona cifra.